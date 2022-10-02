Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar görev tanımı nedir, Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar ne iş yapar, Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar Tanımı;

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Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar Maaşları

Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.02

Meslek Adı :

Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, camları, korumak üzere oyma işleminden evvel mumlayanlar; cam eşya üzerine pantoğrafla şekil çizenler; camları dekoratif şekilde kesenler; camları kesim ve diğer işlemler için işaretleyenler; dekorasyon için cam eşyayı asit banyosuna daldırarak temizleyen ve parlatanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer, Cam Gravürcüleri ve Oymacılar İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Camları, korumak üzere oyma işleminden evvel mumlamak,

b) Cam eşya üzerine pantoğrafla şekil çizmek,

c) Camları dekoratif şekilde kesip, camları kesim ve diğer işlemler için işaretlemek,

d) Dekorasyon için cam eşyayı asit banyosuna daldırarak temizleyen ve parlatmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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