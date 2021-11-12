Diğer Elektrik Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Elektrik Montörleri görev tanımı nedir, Diğer Elektrik Montörleri ne iş yapar, Diğer Elektrik Montörleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Elektrik Montörleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Elektrik Montörleri Tanımı;

Bu grup, sınai makinelerin ve diğer cihazların, uçakların ve gemilerin, elektrikli aletlerin iç parçalarının montajı, ayarlanması ve onarımını yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Elektrik Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Elektrik Montörleri Maaşları

Diğer Elektrik Montörleri maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Diğer Elektrik Montörleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Elektrik Montörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Diğer Elektrik Montörleri İş İlanları İçin Tıklayın

Diğer Elektrik Montörleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Elektrik Montörleri Ne İş Yapar?

Diğer Elektrik Montörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sınai makinelerinin ve diğer cihazların, uçakların ve gemilerin elektrikli alatlerin iç parçalarının montajı ve ayarlanması ile onarımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Elektrik Montörleri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Diğer Elektrik Montörleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Elektrik Montörleri mesleğinin meslek kodu 7412.06 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Elektrik Montörleri maaşlarına ek sizlerde Diğer Elektrik Montörleri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?