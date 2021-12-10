Diğer Elektronik Montörleri Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Diğer Elektronik Montörleri görev tanımı nedir, Diğer Elektronik Montörleri ne iş yapar, Diğer Elektronik Montörleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Elektronik Montörleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Elektronik Montörleri Tanımı;

Bu grup, başka yerde sınıflandırılmamış elektronik montörlerini yapan kişilerdir.

Diğer Elektronik Montörleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Elektronik Montörleri Maaşları

Diğer Elektronik Montörleri maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Diğer Elektronik Montörleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Elektronik Montörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Elektronik Montörleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Elektronik Montörleri Ne İş Yapar?

Diğer Elektronik Montörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bu grup, Ünite Grubunun başka bir yerinde özellikle belirtilmemiş olan belirli tip elektronik cihazlarını monte etmek kurmak ve onarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Elektronik Montörleri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Diğer Elektronik Montörleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Elektronik Montörleri mesleğinin meslek kodu 8212.02 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Elektronik Montörleri maaşlarına ek sizlerde Diğer Elektronik Montörleri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?