Diğer Elektronik Mühendisleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Elektronik Mühendisleri görev tanımı nedir, Diğer Elektronik Mühendisleri ne iş yapar, Diğer Elektronik Mühendisleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Elektronik Mühendisleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Elektronik Mühendisleri Tanımı;

Sistemlerin ve teçhizatın muayene ve kontrolünde araştırma, geliştirme işlerinde radar sistemlerinin kurulması, işletilmesi, güvenlik ve savunma sistemlerinin işletilmesi ve elektronik işleri ile ilgili diğer faaliyet alanlarında çalışanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Elektronik Mühendisleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Elektronik Mühendisleri Maaşları

Diğer Elektronik Mühendisleri maaşı ortalama aylık 7.800 - TL’dir. En düşük Diğer Elektronik Mühendisleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Elektronik Mühendisleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Elektronik Mühendisleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Diğer Elektronik Mühendisleri Ne İş Yapar?

Diğer Elektronik Mühendisleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektronik sistemlerin ve teçhizatın muayene ve kontrolünü yapmak,

b) Elektronik konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

c) Radar sistemlerinin kurulması ve işletilmesini sağlamak,

d) Güvenlik ve savunma sistemlerinin işletilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Elektronik Mühendisleri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisleri

Diğer Elektronik Mühendisleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Elektronik Mühendisleri mesleğinin meslek kodu 2152.01 olarak belirlenmiştir



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