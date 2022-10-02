Diğer Fotogravürcüler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Fotogravürcüler görev tanımı nedir, Diğer Fotogravürcüler ne iş yapar, Diğer Fotogravürcüler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Fotogravürcüler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Fotogravürcüler Tanımı;

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Diğer Fotogravürcüler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Fotogravürcüler Maaşları

Diğer Fotogravürcüler maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Fotogravürcüler maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Fotogravürcüler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.11

Meslek Adı :

Diğer Fotogravürcüler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, plakaları hassas malzemeyle kaplamadan önce grenleyenler; hazırlanmış klişeleri ağaç bloklara bağlayanlar ve bitmiş klişelerden prova basanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Fotogravürcüler İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plakaları hassas malzemeyle kaplamadan önce grenlemek;

b) Hazırlanmış klişeleri ağaç bloklara bağlamak,

c) Bitmiş klişelerden prova basmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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