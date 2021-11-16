Diğer Hemşireler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Hemşireler Maaşları ve İş İlanları

Diğer Hemşireler görev tanımı nedir, Diğer Hemşireler ne iş yapar, Diğer Hemşireler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Hemşireler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Hemşireler Tanımı;

Başka yerde sınıflandırılmamış hemşirelik hizmetlerini yapan kişilerdir

Diğer Hemşireler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Hemşireler Maaşları

Diğer Hemşireler maaşı ortalama aylık 3.610 - TL’dir. En düşük Diğer Hemşireler maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.100- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Hemşireler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Diğer Hemşireler Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Diğer Hemşireler Ne İş Yapar?

Diğer Hemşireler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endüstüriyel ve diğer kuruluşlardan danışmanlık hemşirelik hizmetinde bulunmak ya da evlerde hastalara özel hemşirelik hizmetleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Hemşireler Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Diğer Hemşireler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Hemşireler mesleğinin meslek kodu 2221.01 olarak belirlenmiştir

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