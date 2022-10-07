Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık) Tanımı;

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Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık) Maaşları

Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8132.04

Meslek Adı :

Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Fotoğrafik Ürünler Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çok miktarda fotoğraf tab ve banyo eden bir makineyi kullanan sinema filmlerini banyo edip kurutan bir makineyi çalıştıranlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çok miktarda fotoğraf tab ve banyo eden bir makineyi kullanmak,

b) Sinema filmlerini banyo edip kurutan bir makineyi çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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