Diğer Maden Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Maden Teknisyenleri görev tanımı nedir, Diğer Maden Teknisyenleri ne iş yapar, Diğer Maden Teknisyenleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Maden Teknisyenleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Maden Teknisyenleri Tanımı;

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Diğer Maden Teknisyenleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Maden Teknisyenleri Maaşları

Diğer Maden Teknisyenleri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Maden Teknisyenleri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Maden Teknisyenleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.04

Meslek Adı :

Diğer Maden Teknisyenleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Çeşitli madenler ve katı mineralleri araştırma kuyuları açan, bunları çıkaran diğer maden teknisyenlerinin yaptığı işler dışında kalan teknisyenlik işlerini yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Maden Teknisyenleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bu grup, kömür, taş, kil, tuz veya elmas gibi belirli katı mineralleri, madenleri, araştırma kuyuları açma yoluyla yeraltı suyu, sülfür ve diğer katı mineralleri çıkarmak,

b) Kalay, altın elmas veya diğer katı mineralleri alüvyon tortularından tarama ve kanallar açarak ayırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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