Diğer Motorlu Araç Sürücüleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri görev tanımı nedir, Diğer Motorlu Araç Sürücüleri ne iş yapar, Diğer Motorlu Araç Sürücüleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Motorlu Araç Sürücüleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri Tanımı;

Bu grup özel şoförler, kiralık araç şoförleri, kamu ya da başka kuruluşlara ait araç parklarının şoförleri, yeni araçları fabrikadan limanlara, satış depolarına ya da başka yerlere teslim eden şoförler, ambulans şoförleri ve öğretmen şoförler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Motorlu Araç Sürücüleri Maaşları

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri maaşı ortalama aylık 3.200 - TL’dir. En düşük Diğer Motorlu Araç Sürücüleri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.780 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Motorlu Araç Sürücüleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri Ne İş Yapar?

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Özel şoförler, kiralık araç şoförleri, kamu ya da başka kuruluşlara ait araç parklarının şoförleri, yeni araçları fabrikadan limanlara, satış depolarına ya da başka yerlere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otomobil, Taksi Ve Kamyonet Sürücüleri

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Motorlu Araç Sürücüleri mesleğinin meslek kodu 8322.01 olarak belirlenmiştir



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