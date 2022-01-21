Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri Maaşları

Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri maaşı ortalama olarak aylık 13125_TL'dir. En düşük Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri maaşı 9250_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1349.07

Meslek Adı :

Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grupta çalışanlar, bir kurum veya kuruluşun aşağıdaki işlerle ilgili bir dairesinin planlanmasını ve organizasyonunu yapan, yöneten ve kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Yöneticiler İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Petrolle ilgili pipe-line hizmetleri, araştırma ve ödünç verme, çiftçiler için tohum ve gübre alma ve dağıtım hizmetlerini yürütmek için kurum veya kuruluşun insan gücü , araç, gereç ve hizmet planlamasını yapmak,

b) Organize etmek ve denetleme hizmetleri yapmak,

c) Hiçbir yerde sınıflandırılmamış diğer yöneticilik faaliyetlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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