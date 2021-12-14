Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) görev tanımı nedir, Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) ne iş yapar, Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) Tanımı;

Bu grup, umumi yerlerde tuvalet ve istirahat yerlerini kullananlara şahsi hizmetlerde bulunan ve bu gibi yerleri temiz ve düzenli bulunduran, otel müşterilerinin bagajlarını taşıyanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) Maaşları

Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) Ne İş Yapar?

Diğer Servis Hizmetleri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Umumi yerlerde tuvalet ve istirahat yerlerini kullananlara şahsi hizmetlerde bulunmak,

b) Bu gibi yerleri temiz ve düzenli bulundurmak,

c) Otel müşterilerinin bagajlarını taşımak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Bina Temizlik Ve Bakım Sorumluları

Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) mesleğinin meslek kodu 5153.08 olarak belirlenmiştir

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