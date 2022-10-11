Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı) görev tanımı nedir, Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı) ne iş yapar, Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı) Tanımı;

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Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı) Maaşları

Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9520.01

Meslek Adı :

Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Belli bir yerde veya gezici olarak milli piyango bileti satan benzin, mazot, yağ, hava ve su ikmali yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Sokak Satıcıları/İşportacılar (Gıda Dışı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belli bir yerde veya gezici olarak milli piyango bileti satmak,

b) Benzin istasyonlarında motorlu taşıt araçlarına benzin, mazot, yağ, hava ve su ikmali yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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