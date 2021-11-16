Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar görev tanımı nedir, Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar ne iş yapar, Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar Tanımı;

-Çocuklara kötü davranmayı önleyen, fiziksel sakatlıkları bulunanların hayata uyum sağlayabilmeleri için yardımcı olan veya kendi ev işlerini yürütmekten yoksun kişilere eve yardım hizmeti planlayan ve organize eden gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar Maaşları

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar maaşı ortalama aylık 4.560 - TL’dir. En düşük Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.780- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş kur Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar İş İlanları İçin Tıklayın

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar Ne İş Yapar?

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çocuklara kötü davranmayı önlemek,

b) Fiziksel sakat, kör ve sağırların kendi sakatlıklarına uyum sağlayarak kişisel ve sosyal problemleri ile başa çıkabilmelerine yardımcı olmak,

c) Kendi ev işlerini yürütmekten yoksun kişilere eve yardım hizmetini planlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar mesleğinin meslek kodu 2635.01 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar maaşlarına ek sizlerde Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar, Maaşı Ne Kadar, Maaşı

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?