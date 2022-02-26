Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler Maaşları

Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler maaşı ortalama olarak aylık 8350_TL'dir. En düşük Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler maaşı 7050_TL, En yüksek ise 9650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.08

Meslek Adı :

Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, sterotip ve elektrotip usulüyle baskı klişesi imalinde özel vazifeler yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Sterotip ve Elektrotip Kilişeciler İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

a) Sterotip ve elektrotip usulüyle baskı klişesi imalinde özel vazifeler yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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