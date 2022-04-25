Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri görev tanımı nedir, Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri ne iş yapar, Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri Tanımı;

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Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri Maaşları

Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.01

Meslek Adı :

Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, taş yüzüne tespit edilmiş bir şablon üzerindeki oyuk kısımları kum veya zımpara tozu püskürterek aşındıran ve bu suretle hurufat ve desen oyan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Taş Kesme ve Oyma İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Özel surette şekillendirilmiş zımpara diskleriyle mücehhez taş tezgahlarında taş bloklara kornişler, oluklar, panolar ve diğer dekoratif şekiller oymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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