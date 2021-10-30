Diğer Teknik Hizmet Personeli Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Diğer Teknik Hizmet Personeli görev tanımı nedir, Diğer Teknik Hizmet Personeli ne iş yapar, Diğer Teknik Hizmet Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Teknik Hizmet Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Teknik Hizmet Personeli Tanımı;

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getiren kişidir.

Diğer Teknik Hizmet Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Teknik Hizmet Personeli Maaşları

Diğer Teknik Hizmet Personeli maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Diğer Teknik Hizmet Personeli maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Teknik Hizmet Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Teknik Hizmet Personeli Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Diğer Teknik Hizmet Personeli Ne İş Yapar?

Diğer Teknik Hizmet Personeli; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Teknik Hizmet Personeli Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Diğer Teknik Hizmet Personeli Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Teknik Hizmet Personeli mesleğinin meslek kodu 3119.81 olarak belirlenmiştir



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