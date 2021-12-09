Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler görev tanımı nedir, Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler ne iş yapar, Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler Tanımı;

Bu grup, kumaş veya keten bezinden sırt çantası, yiyecek torbası, palaska, askı kayışı, tabanca kılıfı, tozluk ve süngülük yapanlar ve yapılan bu malzemelerin el aletleri kullanarak kapsül ve toka takanlar, ilik ve düğme yerlerini işaretleyenler; şapkaları el veya makine ile kalıplayan; suni çiçekler yapan; tüylerle dekoratif işler yapanlar, ip ve keten bezi gibi malzeme kullanarak ayakkabı yapanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış teçhizat ve ilgili eşya imalat işçilerini kapsayan kişilerdir.



Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler Maaşları

Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler maaşı ortalama aylık 5.800 - TL’dir. En düşük Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler Ne İş Yapar?

Diğer Terziler, Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler ve İlgili İşçiler, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaş veya keten bezinden sırt çantası, yiyecek torbası, palaska, askı kayışı, tabanca kılıfı, tozluk ve süngülük yapmak,

b) Yapılan bu malzemelerin el aletleri kullanarak kapsül ve toka takmak,

c) İlik ve düğme yerlerini işaretlemek,

d) Şapkaları el veya makine ile kalıplamak,

e) Suni çiçekler yapmak,

f) Tüylerle dekoratif işler yapmak,

g) İp ve keten bezi gibi malzeme kullanarak ayakkabı yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler mesleğinin meslek kodu 7533.07 olarak belirlenmiştir

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