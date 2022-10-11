Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri görev tanımı nedir, Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri ne iş yapar, Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri Tanımı;

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Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri Maaşları

Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.06

Meslek Adı :

Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, diğer vinç ve cereskal operatörleri gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Vinç ve Ceraskal Operatörleri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Demiryolu lokomotifleri veya yüzer platformlar üzerine monte edilmiş vinçleri çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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