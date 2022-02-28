Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı Maaşları

Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 9550_TL'dir. En düşük Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı maaşı 8250_TL, En yüksek ise 10850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.18

Meslek Adı :

Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dijital elektronik cihazların bakım-onarım ve montajına ilişkin işlemleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dijital Elektronik Cihazlar Bakım Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak, b) Müşterinin şikâyetini dinlemek,

c) Müşteriden aldığı talepleri değerlendirmek,

d) Arıza teşhis yöntemini belirlemek ve teşhis etmek,

e) Mekanik bölümleri kontrol etmek,

f) Akım ve gerilim ölçümü yapmak,

g) Kapasitör ölçümü yapmak,

h) Frekansların ölçümlerini yapmak,

i) Dalga şekillerini kontrol etmek,

j) Devir sayısını ölçmek,

k) Gergi ölçümünü yapmak,

l) Ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

m) Onarım için gerekli malzemeleri belirlemek,

n) Cihazı temizleyip, arızalı parçaları sökmek,

o) Parçaları ve kabloları şase veya baskılı devreye lehimlemek,

p) Çakıştırma ve geometri ayarlarını, odaklama ve huzme akımı ayarlarını yapmak,

q) Elektronik sistem ünitelerinin ana birime bağlantısını yapmak,

r) Sistem ünitelerinin ayarlarını yapmak,

s) Sistemin deneme çalıştırmasını yapmak, t) Atölye giriş fişi, müşteri hizmet fişi, garanti belgesi düzenlemek,

u) Mesleğiyle ilgili yenilikleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yapmak.

Güncel Meslek : EVET

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