Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi ne iş yapar, Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi Tanımı;

__

Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi Maaşları

Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.29

Meslek Adı :

Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal kutu, gaz sobası, boru ve benzeri eşya imalatında kullanılan metal saç veya levhaların uçlarını birbirine dikiş kaynağı ile kaynatan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineye cereyan verip ilgili ventilleri açarak makineye belirli miktarda su ve belirli atmosfer basıncında hava göndermek,

b) Kaynak yapılacak metal saçın veya levhanın kalınlık ölçüsüne göre makinede gerekli ayarları yapmak, c) Çeşitli şekilde bükülmüş ve nokta kaynağı ile daha önceden uçları birkaç yerinden tutturulmuş saçın veya levhanın kaynak yapılacak kısmını alt çenedeki bakır tekerleğin üzerine yerleştirmek,

d) Pedala basmak suretiyle üst çeneyi parça üzerine indirmek,

e) Parçayı bakır tekerlekler arasında hareket ettirerek elektrik akımıyla ısınan tekerleklerin parça uçlarını kaynatma derecesinde eritmesini ve eriyen uçların birbirine kaynak yapılmasını sağlamak,

f) Kaynak yapılan parçayı çeneler arasından çıkartıp kontrol etmek,

g) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak,

h) Kaynak yapılacak saçların şekillerine göre makine üzerindeki çenelerde değişiklikler yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?