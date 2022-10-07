Dikişsiz Boru Çekici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dikişsiz Boru Çekici görev tanımı nedir, Dikişsiz Boru Çekici ne iş yapar, Dikişsiz Boru Çekici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dikişsiz Boru Çekici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dikişsiz Boru Çekici Tanımı;

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Dikişsiz Boru Çekici Maaşı Ne Kadar? 2022 Dikişsiz Boru Çekici Maaşları

Dikişsiz Boru Çekici maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Dikişsiz Boru Çekici maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dikişsiz Boru Çekici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.61

Meslek Adı :

Dikişsiz Boru Çekici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İç ve dış çapları belirli olan demirli veya demirsiz boruları bir makine ile çeken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dikişsiz Boru Çekici işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaba boruyu çekme tezgahı üzerindeki yerini tespit etmek, b) Konik kılavuzu blok üzerindeki merkez deliğine yerleştirmek,

c) Kaba borunun ucunu kılavuz deliğinden itip veya çekerek bunu bir maşa ile çekme zincirine yahut müteharrik şaryöye tespit etmek,

d) Zinciri veya şaryöyü harekete geçirerek iç çapı ve kılavuz ile dış çapı tayin eden blok arasındaki boşluğu tespit etmek üzere boruyu kılavuz üzerinden çekmek,

e) İstenilen boru uzunluğu elde edilince zinciri veya şaryoyu durdurarak maşayı borudan çıkarıp belirli çap elde edilinceye kadar işlemi tekrar etmek,

f) Çekilen borunun tipine veya kullanılan metalin cinsine göre ayırtedebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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