Dil ve Konuşma Terapisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dil ve Konuşma Terapisti maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dil ve Konuşma Terapisti pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dil ve Konuşma Terapisti nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dil ve Konuşma Terapisti olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dil ve Konuşma Terapisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Dil ve Konuşma Terapisti Maaşları

Dil ve Konuşma Terapisti maaşı ortalama olarak aylık 12750_TL'dir. En düşük Dil ve Konuşma Terapisti maaşı 7500_TL, En yüksek ise 18000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dil ve Konuşma Terapisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2266.02

Meslek Adı :

Dil ve Konuşma Terapisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

İşitme Ve Konuşma Terapistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnsan iletişimi, gelişimi ve bozukluklarının önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi, terapisi, yönetimi ile uğraşan bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dil ve Konuşma Terapisti; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığı alanında önleyici programlarda görev almak,

b) Toplumda ve bireylerde ses, konuşma ve dil bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi için çalışma yapmak,

c) Belirli durumlarda terapi ve rehabilitasyon yapmak,

ç) İlgili uzman tabip tarafından yönlendirilen ve dil, konuşma, ses ve yutma patolojisi olan hastaların, kendi alanı ile ilgili değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon planlamasını yapmak ve uygulamak,

d) Bilgisayar destekli konuşma cihazları, trakeoözefageal protezler ve benzeri konuşma aparatları, elektrolarinks, iletişim panoları gibi alternatif ve iletişimi destekleyici yardımlı ek araçlı/cihazlı ve jest, işaret dili gibi yardımsız sistemleri konusunda hastaya eğitim vermek,

e) Özel gereksinimi olanlar için bireyselleştirilmiş eğitim programlarında görev almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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