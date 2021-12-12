Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim görev tanımı nedir, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim ne iş yapar, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim Tanımı;

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgisi konularında ders veren kişidir.

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama aylık 6.800 - TL’dir. En düşük Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.000- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim Ne İş Yapar?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni (Orta Öğretim)işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre öğrencilere din ve ahlakla ilgili konularda dersler vermek,

c) Dinler tarihi, insanlığın dinlerle olan yakın bağlantısı dinin ve ahlakın insanlık üzerindeki etkileri, ahlaki kurallar ve ahlak güzelliği konularında açıklayıcı bilgiler vererek öğrencileri eğitmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğinin meslek kodu 2330.06 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim maaşlarına ek sizlerde Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?