Dinamometre Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dinamometre Operatörü görev tanımı nedir, Dinamometre Operatörü ne iş yapar, Dinamometre Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dinamometre Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dinamometre Operatörü Tanımı;

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Dinamometre Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dinamometre Operatörü Maaşları

Dinamometre Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Dinamometre Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dinamometre Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8113.05

Meslek Adı :

Dinamometre Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Petrol üretim kuyularındaki arızaları tespit eden, dinamometre cihazını çalıştıran ve kuyu pompalarının gerekli ayarlarını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Dinamometre Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teçhizatını, çalışmasında aksaklık görülen kuyuya getirmek,

b) Dinamometre parçalarını bağlama çeneleri ile sabitleştirme tablasına bağlamak,

c) Dinamometreyi parçaların üstüne koymak,

d) Kuyu durumunun işleneceği özel kartları, dinamometrenin tamburuna yerleştirmek ve dinamometre kalemini kart üzerine düşürmek,

e) Dinamometre motorunu çalıştırarak kart üzerine kuyu durumunu işlenmesini sağlamak,

f) İşlenen kartı tambur üzerinden alarak değerlendirme merkezine göndermek,

g) Merkezden gelen değerlere göre pompaların hareket ve ağırlık durumlarını el avadanlıkları kullanarak, istenilen şekilde ayarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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