Diş Hekimi Sekreteri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diş Hekimi Sekreteri görev tanımı nedir, Diş Hekimi Sekreteri ne iş yapar, Diş Hekimi Sekreteri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diş Hekimi Sekreteri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diş Hekimi Sekreteri Tanımı;

kipman ve cihazların bakım, onarım ya da değişim gibi işlemlerini takip etmek, Güvenlik için hastaların ad, soyad ve telefon bilgilerini not etmek, Cerrahi müdahaleler sırasında diş hekimine yardımcı olmak, Tıbbi atıkların görevlilere teslim edilmesini sağlayan kişidir.

Diş Hekimi Sekreteri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diş Hekimi Sekreteri Maaşları

Diş Hekimi Sekreteri maaşı ortalama aylık 4.800- TL’dir. En düşük Diş Hekimi Sekreteri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diş Hekimi Sekreteri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diş Hekimi Sekreteri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Diş Hekimi Sekreteri Ne İş Yapar?

Diş Hekimi Sekreteri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Diş Hekimi Sekreteri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Sekreterler

Diş Hekimi Sekreteri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diş Hekimi Sekreteri mesleğinin meslek kodu 3344.07 olarak belirlenmiştir



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