Dış Lastik Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dış Lastik Hazırlama İşçisi görev tanımı nedir, Dış Lastik Hazırlama İşçisi ne iş yapar, Dış Lastik Hazırlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dış Lastik Hazırlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dış Lastik Hazırlama İşçisi Tanımı;

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Dış Lastik Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Dış Lastik Hazırlama İşçisi Maaşları

Dış Lastik Hazırlama İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Dış Lastik Hazırlama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dış Lastik Hazırlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.04

Meslek Adı :

Dış Lastik Hazırlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir kalıp üzerine havalı lastikler yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dış Lastik Hazırlama İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kauçuklanmış kumaşları kalıbın üzerine, kalıp elle veya makineyle döndükçe, kat kat sarmak

b) Katları el rulosu veya başka bir aletle bastırarak kalıbın şeklini almasını sağlamak,

c) Kumaş katları kenarlarına bir çember geçirerek katların uçlarını eşit şekilde bunun üzerine kıvırmak,

d) Yastık bandı, kauçuk yanak ve lastik dişleri de üzerine sarmak,

e) Lastiğin saçaklanmış kısımlarını düzeltip kalıptan çıkararak ayrıca kalıplanmak ve vulkanize edilmek üzere bir kenara bırakmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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