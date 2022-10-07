Dış Lastik Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dış Lastik Kalıpçısı görev tanımı nedir, Dış Lastik Kalıpçısı ne iş yapar, Dış Lastik Kalıpçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dış Lastik Kalıpçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dış Lastik Kalıpçısı Tanımı;

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Dış Lastik Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dış Lastik Kalıpçısı Maaşları

Dış Lastik Kalıpçısı maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Dış Lastik Kalıpçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dış Lastik Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.05

Meslek Adı :

Dış Lastik Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Henüz bitmemiş, yeni veya yenileştirilmiş havalı lastikleri bir kalıp içinde şekillendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dış Lastik Kalıpçısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bitmemiş lastiğin içine hava veya su torbası yerleştirmek,

b) Lastiği kalıp içine sıkıca tutturmak,

c) Torbayı basınçlı hava veya sıcak suyla doldurup şişirerek lastiğe kalıbın şeklini vermek,

d) Lastiği vulkanize etmek üzere kalıbı ısıtıp veya Vulkanize İşçisi (Sıcak İşlem) (8231.17) ye aktarmak,

e) Vulkanizasyon işi bitince lastiği kalıptan çıkarıp torbayı içinden almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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