Diyarbakır ‘hasır bileziği’ Dubai’de göz kamaştırdı!

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel öncülüğünde 60 esnafla yapılan Dubai çıkartmasında kentin hasır bileziği tanıtıldı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, 60 esnafla birlikte ziyaret ettikleri Dubai'de kentin ekonomisine ve sektöre katkı sağlayacak görüşmelerde bulunduklarını belirtti. Orada iş adamları ile bir araya gelip, Diyarbakır'a davet ettiklerini söyleyen Yüksel, "Diyarbakır'da altın fuarımız olacak. Dubaili dostlarımızla görüşmeler gerçekleştirdik, kentimizi ve hasır bileziğimizi anlattık. İlişkilerimizi daha da geliştirip sektörümüze, kentimize ve ülkemize katkılar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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