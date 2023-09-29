İsrafa dikkat çekerek, artık ekmek ve keklerden çikolata topu yaptılar

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür ve Sanat Merkezi'nde gıda kaybı ve israfına karşı farkındalık etkinliği düzenlendi.

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İsrafa dikkat çekerek, artık ekmek ve keklerden çikolata topu yaptılar

Samsun'da "Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü'nde ortaokul öğrencileri artık ekmek ve keklerden çikolata kaplı toplar yaptı. Öğrenciler hem eğlendi hem de gıda israfına dikkat çekti.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür ve Sanat Merkezi'nde gıda kaybı ve israfına karşı farkındalık etkinliği düzenlendi. İlkadım ilçesi 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri tarafından artık ekmek ve kek kırıntılarından çikolatalı topları yapıldı. Çocuklar ise zamanlarının çok güzel geçtiğini ve insanların gıda ürünlerinde israf yapmamalarını söylediler.

İsrafa dikkat çekerek, artık ekmek ve keklerden çikolata topu yaptılar

"Her doğan çocuğun açlık ve yoksulluk tehlikesi var"

Etkinliğin çok faydalı geçtiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, " Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yaptığı çalışmada dünyada 1.3 milyar ton gıdanın ülkemizde de 18.2 milyon ton gıdanın çöpe atıldığı ile ilgili bir araştırması var. Birleşmiş Milletler 74. oturumunda buna dikkat çekerek uluslararası gıda israfı kaybının önlemesi için 29 Eylül'ü farkındalık günü ilan etti. Tarım ve Orman Bakanlığımız 2020 yılında "gıdanı koru, sofrana sahip çık" kampanyasıyla tüm ülkede kampanya başlattı. Gıdaların çöpe gitmesini önlemek, atık gıdalardan yeni bir gıda yapmak ve yemek firmalarında çıkan yemeklerden hayvan yemi yapılmasıyla ilgili birçok çalışma yapıldı. Yine bakanlığımızın özellikle ekmek israfını önlemeye yönelik ciddi çalışmaları var. Burada ise artık olan ekmeklerin, keklerin parçalarını bir araya getirerek yeni bir ürün oluşturarak israfı önlemek için çalışmalar yapıyoruz. Her doğan çocuğun açlık ve yoksulluk tehlikesi vardır. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor" dedi.

İsrafa dikkat çekerek, artık ekmek ve keklerden çikolata topu yaptılar

Etkinliğe ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy'da katılarak öğrencilerle birlikte çikolata topu yaptı.

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KAYNAK: İHA

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