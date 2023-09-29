İsrafa dikkat çekerek, artık ekmek ve keklerden çikolata topu yaptılar

Samsun'da "Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü'nde ortaokul öğrencileri artık ekmek ve keklerden çikolata kaplı toplar yaptı. Öğrenciler hem eğlendi hem de gıda israfına dikkat çekti.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür ve Sanat Merkezi'nde gıda kaybı ve israfına karşı farkındalık etkinliği düzenlendi. İlkadım ilçesi 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri tarafından artık ekmek ve kek kırıntılarından çikolatalı topları yapıldı. Çocuklar ise zamanlarının çok güzel geçtiğini ve insanların gıda ürünlerinde israf yapmamalarını söylediler.

"Her doğan çocuğun açlık ve yoksulluk tehlikesi var"

Etkinliğin çok faydalı geçtiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, " Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yaptığı çalışmada dünyada 1.3 milyar ton gıdanın ülkemizde de 18.2 milyon ton gıdanın çöpe atıldığı ile ilgili bir araştırması var. Birleşmiş Milletler 74. oturumunda buna dikkat çekerek uluslararası gıda israfı kaybının önlemesi için 29 Eylül'ü farkındalık günü ilan etti. Tarım ve Orman Bakanlığımız 2020 yılında "gıdanı koru, sofrana sahip çık" kampanyasıyla tüm ülkede kampanya başlattı. Gıdaların çöpe gitmesini önlemek, atık gıdalardan yeni bir gıda yapmak ve yemek firmalarında çıkan yemeklerden hayvan yemi yapılmasıyla ilgili birçok çalışma yapıldı. Yine bakanlığımızın özellikle ekmek israfını önlemeye yönelik ciddi çalışmaları var. Burada ise artık olan ekmeklerin, keklerin parçalarını bir araya getirerek yeni bir ürün oluşturarak israfı önlemek için çalışmalar yapıyoruz. Her doğan çocuğun açlık ve yoksulluk tehlikesi vardır. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor" dedi.

Haberin Devamı

Etkinliğe ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy'da katılarak öğrencilerle birlikte çikolata topu yaptı.

Sonunda bu da oldu! Savcı savcıyı taciz etti, hakim karşısına çıkan savcıdan şok sözler! 18 saat boyunca...!

Korktuğu için doktora gitmedi! Karpuz büyüklüğündeki tümör göğsünü patlattı!

4 gündür her yerde aranıyordu! Lise öğrencisi Açelya'dan kötü haber: ölü olarak bulundu!

Beşiktaş'ta inanılmaz cinayet! Kadın yazar eski eşini boğazından bıçakladı!

Denizlispor, da 4 oyuncu forma giyemeyecek! 24 Erzincanspor karşısına 4 eksikle çıkacak

İstanbul Pendik'te istinat duvarı servis minibüsünün üstüne düştü

Şahinler çetesine operasyon! Elebaşı dahil 41 kişi yakalandı

Pendik’te dehşet anları kameraya yansıdı! İstinat duvarı arabaların üzerine çöktü!

Uzmanlar Dünya Kalp Günü’nünde önemli bilgiler verdi

İstanbul'da trafik cezası yiyen sürücü "abimi alıp geleceğim" diyerek polisleri tehdit etti!

CHP'de genel merkez kongre öncesi İstanbul il başkanlığı için kozlar Paylaşılıyor! İkiye bölünen partide delege oyunları başladı

Gaziosmanpaşa’da korkutan görüntü! Sele kapılan kadın metrelerce sürüklendi

CHP'ye seçim resti çekmişlerdi! İYİ Partiden CHP'ye çok konuşulacak seçim iş birliği teklifi!

Mega şehir İstanbul sele teslim, İmamoğlu yine ortalıklarda yok

Son dakika! Ankara Mamak'ta bir binada doğalgaz patlaması yaşandı 1 kişi öldü

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza, ticari taksi otobüse arkadan çarptı

Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar ne kadar? 29 Eylül Cuma hava durumu

Vali Davut Gül, Arnavutköy'de yaptığı açıklamada yağışlar yarın öğlene kadar süreceğini belirterek İstanbulluları uyardı

Aile tartışması faciayla bitti! Eşi ile tartışıp sinir krizi geçiren adam kendini bıçakladı

Arnavutköy’de taşan dere nedeniyle mermer ve mobilya imalathanesinde 7 işçinin mahsur kaldığı ilk anlar kamerada

Berber çıraklarını soyundurmuş yerde sürüklemişti, cezası belli oldu

Azerbaycan’ın Karabağ’da ayrılıkçı terör operasyonunda verdiği şehit sayısı 198’e yükseldi

A Milli futbol takımı hocası Montella'nın yardımcı Türk hocası belli oldu, duyunca çok şaşıracaksınız! İşte o isim

Küçükçekmece sele teslim oldu! Bir motosikletli göle dönen caddede böyle sürüklendi

Manisa TSO Meslek Komiteleri Müşterek İstişare Toplantısıda buluştu

Meğer katili oğluymuş! Yatak odasında öldürülen kadının davasında yeni gelişme!

Şırnak’ta terörün arındırıldığı yerler fıstık bahçeleriyle yeniden hayat buluyor