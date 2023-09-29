Denizlispor, da 4 oyuncu forma giyemeyecek! 24 Erzincanspor karşısına 4 eksikle çıkacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve kendi evinde 24Erzincanspor'u konuk edecek olan Denizlispor, galibiyet parolasıyla hazırlıklarına devam ederken 4 oyuncusu eksik sahaya çıkacak.

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Denizlispor, da 4 oyuncu forma giyemeyecek! 24 Erzincanspor karşısına 4 eksikle çıkacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, galibiyet parolasıyla hazırlandığı 24 Erzincanspor mücadelesine 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve kendi evinde 24Erzincanspor'u konuk edecek olan Denizlispor, galibiyet parolasıyla hazırlıklarına devam ediyor. Karşılamada hedeflerinin alt sıralardan kurtulup, üst sıralara yükselmek olan Denizlispor, Pazar günü konuk edeceği Anagold 24 Erzincanspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde günde tek idmanla sürdürüyor.

4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Denizlispor, takımda kart cezalısı olan Bekir Turaç Böke'nin yanı sıra, sakatlıkları sebebiyle Gökhan Süzen, Emre Sağlık ve Berkant Gündem Erzincanspor maçında forma giyemeyeceği açıkladı.

Denizlispor, da 4 oyuncu forma giyemeyecek! 24 Erzincanspor karşısına 4 eksikle çıkacak

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KAYNAK: İHA

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