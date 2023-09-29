Uzmanlar Dünya Kalp Günü’nünde önemli bilgiler verdi

Saygı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Tülin Kurt Karaköse Dünya Kalp Günü'nde uyarılarda bulundu. Karaköse: "Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı, kalp sağlığını olumlu etkiler" dedi.

Saygı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Tülin Kurt Karaköse, Dünya Kalp Günü münasebetiyle kalp sağlığının önemine dikkat çekmek için açıklamalarda bulundu. Kalp ile ilgili sağlık sorunlarının önlenmesi ve tedavi edilmesinin toplumların sağlığını geliştirmek için büyük bir öneme sahip olduğunu altını çizen Karaköse, Kalp -damar hastalıklarının dünya genelinde ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olduğunu ve yaşam tarzı faktörlerinin bu hastalıkların gelişimine olan etkisinin büyük olduğunu belirtti.

Karaköse, sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları, sigara içme, dengesiz beslenme, fiziksel hareketsizlik ve stresin kalp damar hastalıkları riskini artırabileceğine dikkat çekerek bu nedenle sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerinin bu hastalıkların önlenmesinde önem taşıdığını vurguladı.

"Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı, kalp sağlığını olumlu etkiler.

Karaköse ,"Zeytinyağı, sebze, meyve, balık ve kuruyemiş içeren Akdeniz tipi bir diyet, kalp damar sağlığını destekler. Aynı zamanda doymuş yağların ve şekerli, işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlanması önemlidir. Fiziksel aktivite, kalp sağlığını korumak için gereklidir. Kişiler, kolesterol seviyelerini, tansiyonu ve kan şekerini düzenli olarak izlemelidirler. Bu risk faktörlerinin kontrol altına alınması, kalp sağlığını korumada yardımcı olabilir. Kişiler, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve risk faktörlerini yönetmek konusunda profesyonel tıbbi danışmanlık almalıdır. Kalp damar hastalıkları belirtileri erken teşhis edildiğinde daha etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Bu nedenle belirtiler ortaya çıktığında hemen bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir." diye ekledi.

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