İlk nakil ikincisine ilham verdi! Türkiye’nin ikinci rahim nakli bebeği 1 yaşında

Türkiye'nin ikinci rahim nakliyle doğan bebeği olan Özlenen bebek ve Erdem ailesi nakli gerçekleştiren ve dünyaya gelmesinde büyük emekleri olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile birinci yaşını kutladı.

Dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ikinci rahim nakli 27 Temmuz 2021'de gerçekleşmişti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8.5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletmişti. Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem, 14 ay sonra 2022 yılında doğum yaparak bebeği Özlenen Erdem'i kucağına almıştı. Doğumun üzerinden geçen bir yılın ardından Havva Erdem, eşi Şükrü Erdem ve kızları Özlenen Erdem, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi.

İLK NAKİL İKİNCİSİNE İLHAM VERDİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak tıp dünyasına bir kez daha tarihi bir an yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. 2011 yılında ilk rahim naklini Derya Sert'e gerçekleştirmiştik. 9 yılın ardından Derya Sert bebek sahibi olmuştu. Bu ilk başarı sadece teknik bir başarı değil aynı zamanda umutların ve hayallerin gerçekleşebileceği bir işaret oldu. Derya Sert'in cesareti ve motivasyonu ikinci rahim nakli operasyonunu gerçekleştirmemize ilham verdi. Derya Sert'in tecrübesiyle embriyo transferini daha kısa bir süre içinde gerçekleştirerek Havva'nın hamile kalmasını sağladık. Sonuç çok daha kısa sürede yeni bir sevinç daha yaşamamıza vesile oldu. Türkiye'nin ikinci rahim naklini yaptığımız Havva Erdem bu özel ameliyatın ardından 14 ay sonra sağlıklı bir bebeği dünyaya getirdi. Bugün bu bebeğin ailesi tarafından özlemle beklenen Özlenen bebeğin doğum gününü kutluyoruz." şeklinde konuştu.

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İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN UMUT VERİCİ ADIMLAR

Rektör Özkan, "Bu olağanüstü başarı rahim nakli operasyonunun artık böbrek veya karaciğer nakli gibi bir rutin operasyon haline geldiğini gösteriyor. 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk nakil sonrasında dünyanın dört bir yanındaki tıp uzmanlarına destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Şu ana kadar 100'den fazla rahim nakli operasyonun gerçekleştirildiğini bilmek bu alandaki ilerlemenin ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Bu başarılar sadece Akdeniz Üniversitesi'nin değil, tüm insanlığın geleceği için umut verici adımlardır. Bu süreçte emeği geçen tüm hekimlerimize destek veren herkese ve tabi ki cesaretiyle ilham kaynağı olan hastalarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İSMİNİN HAKKINI VERİYOR ÇOK ÖZLENDİ

Doğum tarihinin üzerinden geçen bir yılın ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret eden Özlenen Erdem bebek, annesi Havva Erdem ve babası Şükrü Erdem'in mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Türkiye'nin ikinci rahim nakli ile anne olan Havva Erdem zor bir süreç olduğunu belirterek "Ben en başından beri bu nakil gerçekleşsin ondan sonra göreceksiniz hemen kucağıma alacağım diyordum. Ömer hocamızın yanına ilk geldiğimde de hocam siz yeter ki ameliyatı yapın ondan sonra olacak diye düşünüyordum. Gerçekten de öyle oldu. Birinci yaşına girdi bu bir yıl hayatımın en güzel yılıydı. Tamamlandık evimize neşe geldi. Bu sene evimizde olan huzur, neşe bundan önceki senelerimizde yoktu. Bu sene ayrı bir mutluluğumuz oluyor. Onun mutluluğu bize mutluluk katıyor. İsmi Özlenen, isminin hakkını veriyor çok özlendi. İnşallah başka anneleri çok özletmezler. Biz çok özeldik bizim gibi özleyenler var onlarda bir an önce kucaklarına alırlar daha fazla özlemezler inşallah." dedi.

TÜM KADINLAR HAYALLERİNE KAVUŞSUN

Sosyal medyadan da rahim nakliyle ilgili çok kişinin kendisine ulaştığını söyleyen Erdem, "Cevap veremiyorum ama hepsini teker teker okuyorum çünkü onların ne yazdıklarını ben hepsini yaşadım, hepsini hissettim. Onlara yanlış bir şey yazarım kalpleri kırılır, yanlış anlaşılma olur falan diye cevap vermek istemiyorum o yüzden cevap vermiyorum ama çok aşırı derecede yazan var. İnşallah Rabbim hepsinin gönlüne göre versin" ifadelerini kullandı. Dünya'daki 100'e yakın çocuğun Prof. Dr. Ömer Özkan hocanın tekniği ile dünyaya geldiğinin altını çizen Havva Erdem "Dileğim bir an önce gerçekten hak eden Prof. Dr. Ömer Özkan hocamıza verilmesi gerekiyor" dedi.

Şükrü Erdem ise "Bizim eksik yerimizi tamamladı Özlenen bebek, Özlenen ama özlendiğine değdi. Şu an her şey çok daha güzel. Hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Ellerine emeklerine sağlık." dedi. Görüşmede Özlenen bebeğin bir yaşı için pasta kesildi. Rektör Özkan hediyelerini takdim etti.

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