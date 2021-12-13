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Dizel Otomotiv Mekanikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Dizel Otomotiv Mekanikeri Dizel otomotiv mekanikeri, dizel motorlu araçların (elektrik sistemleri hariç) arıza teşhis, ayar, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Dizel Otomotiv Mekanikeri maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Dizel Otomotiv Mekanikeri maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Dizel Otomotiv Mekanikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Dizel Otomotiv Mekanikeri görev tanımı nedir, Dizel Otomotiv Mekanikeri ne iş yapar, Dizel Otomotiv Mekanikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dizel Otomotiv Mekanikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dizel Otomotiv Mekanikeri Tanımı

Dizel otomotiv mekanikeri, dizel motorlu araçların (elektrik sistemleri hariç) arıza teşhis, ayar, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Dizel Otomotiv Mekanikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Dizel Otomotiv Mekanikeri Maaşları

Dizel Otomotiv Mekanikeri maaşı ortalama aylık 5.100 - TL’dir. En düşük Dizel Otomotiv Mekanikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dizel Otomotiv Mekanikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Dizel Otomotiv Mekanikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Dizel Otomotiv Mekanikeri Ne İş Yapar?

Dizel Otomotiv Mekanikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a)    Arıza tespit işlemleri yapmak,
b)    Temel mekanik işlemlerini yapmak, 
c)    Temel elektrik ve elektronik işlemlerini yapmak, 
d)    Motor mekaniğinin bakım ve onarımını yapmak, 
e)    Direksiyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak, 
f)    Ön düzen ve tekerleklerin bakım-onarımını yapmak, 
g)    Süspansiyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak, 
h)    Araçlarda Hidrolik sistemler ile ilgili işlem ve hesaplamaları yapmak, 
i)    Araçlarda Pnömatik sistemler ile ilgili işlem ve hesaplamaları yapmak, 
j)    Fren sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,
k)    Kavramalar ve mekanik vites kutularının bakım ve onarımını yapmak, 
l)    Otomatik transmisyonların bakım ve onarımını yapmak, 
m)    Şaft, diferansiyel ve aksların bakım ve onarımını yapmak, 
n)    Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,
o)    Dizel motorunda diyagnostik yapmak, 
p)    Otomotivde periyodik bakım yapmak, vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Dizel Otomotiv Mekanikeri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Dizel Otomotiv Mekanikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dizel Otomotiv Mekanikeri mesleğinin meslek kodu 7231.36 olarak belirlenmiştir

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