Doğal Gaz Baca Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Doğal Gaz Baca Ustası görev tanımı nedir, Doğal Gaz Baca Ustası ne iş yapar, Doğal Gaz Baca Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Doğal Gaz Baca Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Doğal Gaz Baca Ustası Tanımı;

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Doğal Gaz Baca Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğal Gaz Baca Ustası Maaşları

Doğal Gaz Baca Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Doğal Gaz Baca Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Gaz Baca Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.15

Meslek Adı :

Doğal Gaz Baca Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli araç gereç kullanarak çelik sacdan doğalgaz bacaları üreten ve montajını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğal Gaz Baca Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sac kalınlıklarını kazan çapına göre seçmek,

b) Aldığı ölçülere göre sacı, giyotin makasla kesmek,

c) Silindirde bükme işlemini yapmak,

d) Sac punda makinesinde noktalama işlemini yapmak,

e) Otomatik dikiş kaynak makinesinde sızdırmaz dikiş kaynağı yapmak,

f) Kordon makinesinde muf yerleri açarak montaja hazır hale getirmek,

g) Kazan dairesinde bacanın geçeceği yeri hazırlamak,

h) Çatı üstüne asansörün asılmasını sağlamak, güvenlik önlemlerini kontrol etmek ve alttan yukarı birleştirme işlemini yaparak bacayı çatıya kadar çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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