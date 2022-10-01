Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü görev tanımı nedir, Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü ne iş yapar, Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Tanımı;

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Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Maaşları

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.20

Meslek Adı :

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Doğal gaz işletmeciliği ile ilgili, iş organizasyonunu yapan, doğal gaz ihbarlarına müdahale eden, şebekeye ait yeraltı ve yerüstü ekipmanlarının periyodik kontrolünü ve bakımını, devreye alma çalışmalarını yapan, işletmeye ait görev ve sorumlulukları kapsamındaki faaliyetleri yürüten ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri takip eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğalgaz İşletme Bakım Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, çevre güvenlik önlemlerini almak,

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

c) İş organizasyonu yapmak,

d) Doğal gaz ihbarlarına müdahale etmek,

e) Şebekeye ait yeraltı ve yerüstü ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapmak,

f) Çelik ve PE hatların kontrol çalışmalarını yapmak,

g) Basınç düşürücü istasyon kontrollerini yapmak, vana kontrollerini yapmak,

h) Katodik koruma noktaları kontrollerini yapmak,

i) Kaçak arama işlemini yapmak,

j) Basınç düşürücü istasyon bakımını yapmak,

k) Çelik vana bakımını ve onarımını yapmak,

l) Atölye çalışmaları yapmak,

m) Endüstriyel tip sayaç bakımını yapmak, kokulandırma ünitesi bakımını yapmak,

n) Devreye alma öncesi çalışmaları ve devreye alma hazırlığı ve saha kontrollerini yapmak,

o) Devreye alma işlemini yapmak,

p) Sayaç sökme-takma işlemini yapmak,

q) Gaz kesme-açma işlemini yapmak,

r) Etüt - röper işlemlerini yapmak,

s) Servis regülatörü sökme - takma işlemlerini yapmak,

t) Uyarı levha montajlarını yapmak,

u) Kazı kontrollerini yapmak, koku ölçümü yapmak,

v) Polietilen kaynak işlemi yapmak,

w) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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