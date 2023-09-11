Doğukan Manço sevenlerini korkuttu! Hastanede: "Bu sefer yırttık dedi"

Merhum sanatçı Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço hastanelik oldu. Erken müdahale sayesinde ucuz atlattığını belirten Manço sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu sefer de yırttık" ifadesini kullandı.

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Doğukan Manço sevenlerini korkuttu! Hastanede: "Bu sefer yırttık dedi"

Geçtiğimiz akşam bir düğün davetine katılan Doğukan Manço, yediği yemek sebebiyle hastanelik oldu.

Gıda alerjisi olduğu bilinen 42 yaşındaki Manço hastane odasından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:"Bu sefer de yırttık... Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir. Yani müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum.

Doğukan Manço sevenlerini korkuttu! Hastanede: "Bu sefer yırttık dedi"

Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor.Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona 'Püre mi patlıcan mı?' diye sordum. 'Püre' dedi. Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım.

Doğukan Manço sevenlerini korkuttu! Hastanede: "Bu sefer yırttık dedi"

Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şu an için iyiyim."Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Doğukan Manço sağlık durumu hakkında "Dün akşamki paylaşımıma istinaden göstermiş olduğunuz ilgiden ve geçmiş olsun mesajlarınızdan dolayı teşekkür ederim.

Normalde böyle negatif şeyleri paylaşmayı istemem ama her günümüz güllük gülistanlık geçmiyor. Dün dikkatsizlik dolayı ne yazık ki biraz rahatsızlanmıştım. Ama çok şükür erken müdahale ettiğimiz için iş büyümeden başında konuyu kapattık.

Sadece biraz sindirim sistemim bozuldu, alerjik reaksiyondan dolayı ama şu anda gayet iyiyim hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullanarak bilgi verdi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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