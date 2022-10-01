Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle) Tanımı;

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Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle) Maaşları

Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7211.02

Meslek Adı :

Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Döküm kalıplarında kullanılacak olan döküm kumunu istenilen işleme tavında hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dökümde kullanılacak olan kumu ve kuma karıştırılacak diğer malzemeleri elekte elemek ve birbirine karıştırmak,

b) Karışımın üzerine belirli miktarda su serpmek,

c) Karışımı iki eliyle alt üst ederek her yerinin istenilen tav rutubetini almasını sağlamak,

d) Tav rutubetini alan kumun dinlenmesi için beklemeye bırakmak,

e) İstenilen kıvama gelen kumu ilgili kısımlara göndermek,

f) Aynı işlemi tekrarlamak,

g) İş bitimlerinde zeminde kalan kumları toplamak ve zemini süpürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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