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Döküm Ocakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Döküm Ocakçısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Döküm Ocakçısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Döküm Ocakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Döküm Ocakçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Döküm Ocakçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Döküm Ocakçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Döküm Ocakçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Döküm Ocakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Döküm Ocakçısı Maaşları

Döküm Ocakçısı maaşı ortalama olarak aylık 9550_TL'dir. En düşük Döküm Ocakçısı maaşı 8250_TL, En yüksek ise 10850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Döküm Ocakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Döküm Ocakçısı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.85

Meslek Adı :

Döküm Ocakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Döküm Ocakçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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