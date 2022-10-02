Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı görev tanımı nedir, Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı ne iş yapar, Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Tanımı;

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Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Maaşları

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.38

Meslek Adı :

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; temel düzeyde kumaş analizi yapan, armürlü ve/veya jakarlı kumaş desenini hazırlayan, üretim numunesi oluşturmaya hazırlık yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek

b) Kalite yönetim sistemi düzenlemelerine uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) İş öncesi hazırlıkları yapmak

e) Kumaş analizi yapmak

f) Numune kumaşın çözgü ve atkı yönünü belirlemek

g) Numune kumaşın enden ve boydan çekmelerini belirlermek

h) Numune kumaşın iplik numaralarını tespit etmek

i) Numune kumaşın örgü raporunu hazırlamak

j) Numune kumaşın çözgü ve atkı raporunu hazırlamak

k) Tarak enini ve numarasını hesaplamak

l) Özgün kumaş tasarımı yapmak

m) Üretim sürecinde uygulanacak işlemleri belirlemek

n) Kullanılan malzeme miktarını hesaplamak

o) Armür ve tahar planı hazırlamak

p) Atkı ve çözgü planını hazırlamak

q) Deseni armürlü dokuma makinesinin formatına çevirmek

r) Kumaş veya resmi bilgisayar ortamına aktarmak

s) Deseni bilgisayarda örgülendirmeye hazır hale getirmek

t) Desene bilgisayarda örgü atamak

u) Jakar kartını oluşturmak

v) Deseni jakarlı dokuma makinesinin formatına çevirmek

w) Numuneye ilişkin teknik bilgileri derlemek

x) Üretim numunesini kontrol etmek

y) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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