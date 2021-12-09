Dökümcü (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2021 Dökümcü (Metal) Maaşları, Dökümcü (Metal) İş İlanları

Dökümcü (Metal) görev tanımı nedir, Dökümcü (Metal) ne iş yapar, Dökümcü (Metal) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dökümcü (Metal) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dökümcü (Metal) Tanımı;

Makine parçalarına ait modelleri döküm kumu içine kalıplayan ve ergitilen maden ya da alaşımlarını, hazırlanmış kalıplara veya metal kalıplar içerisine döken, döküm sonucu parçalar üzerinde oluşan fazla kısımları çeşitli yöntemlerle temizleyerek düzelten nitelikli kişidir.

Dökümcü (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2021 Dökümcü (Metal) Maaşları

Dökümcü (Metal) maaşı ortalama aylık 5.500- TL’dir. En düşük Dökümcü (Metal) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dökümcü (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Dökümcü (Metal) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Dökümcü (Metal) Ne İş Yapar?

Dökümcü (Metal); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kum kalıpları hazırlayıp, döküme hazır hale getirmek,

b) Döküm yolu ile elde edilecek parçanın kullanılacağı yere göre hangi metal veya alaşımdan yapılması gerektiğine karar vermek,

c) Metalleri teknolojik bilgilere göre ergitmek veya alaşımlar hazırlamak,

d) Ergitilmiş metali veya alaşımı daha önce hazırlanmış kalıplara dökmek,

e) Dökümü yapılan parçada, fazla kısımları temizlemek ve işlemeye hazır hale getirmek,

f) Kullandığı makine ve araç gereçlerin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dökümcü (Metal) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Kalıpçılar Ve Maça Hazırlayıcılar

Dökümcü (Metal) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dökümcü (Metal) mesleğinin meslek kodu 7211.10 olarak belirlenmiştir

Dökümcü (Metal) Çalışma Ortamı ve Koşulları Gerekli Bilgi ve Beceriler

VERİGİRİŞİ

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