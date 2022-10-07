Dolgu Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dolgu Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Dolgu Makinesi Operatörü ne iş yapar, Dolgu Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dolgu Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dolgu Makinesi Operatörü Tanımı;

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Dolgu Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dolgu Makinesi Operatörü Maaşları

Dolgu Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Dolgu Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dolgu Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.21

Meslek Adı :

Dolgu Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim yapılmış galeri, ocak ve tali kısımlardaki boşlukların göçmesini önlemek üzere taş, toprak, çimento ve benzeri maddeleri karıştıran ve dolgu yapılacak kısma pompalayan bir tesisi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Dolgu Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dolgu yapılacak malzemeyi karıştırıcıya doldurmak,

b) Pompa ünitesinden dolgu yapılacak kısma boruları döşemek,

c) Dolgu malzemesinin etrafa yayılmasını önlemek üzere doldurulacak kısmın etrafına ağaç ve kenevirle baraj kurmak,

d) Boru ucunu dolgu yapılacak boşluğa sokmak,

e) Karıştırıcıyı çalıştırmak,

f) Karıştırıcıyı konveyör vasıtasıyla pompa ünitesine gelmesini ve dolgu yapılacak kısma pompalanmasını sağlamak için makineyi kumanda tablosundan otomatik olarak çalıştırmak,

g) Dolgu malzemesi donduktan sonra barajı kaldırmak,

h) Makinenin basit onarımlarını ve bakımını yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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