Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme görev tanımı nedir, Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme ne iş yapar, Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme Tanımı;

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Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme Maaşı Ne Kadar? 2022 Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme Maaşları

Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.16

Meslek Adı :

Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süzülecek eriyikleri dönen bir tamburaya takılmış filtrede emerek (Vakum) süzen bir filtre cihazını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Döner Dolap Filtrecisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Valfları açıp kapatarak eriyiğin filtre tankına akışını ve tamburanın dönüş hızını ayarlamak,

b) Vakum pompasını çalıştırarak eriyiği filtrelere çekip, süzülmesini gözlemek,

c) Tamburayı temizleyen işçinin filtre malzemesini temiz tutup tutmadığını kontrol etmek,

d) Filtre cihazının ufak ayarlarını yapabilir ve yardımcı cihazlara da bakabilir. Filtre edilen eriyiğin veya elenen katı cisimlerin tipine göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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