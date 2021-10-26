Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı görev tanımı nedir, Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı ne iş yapar, Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı Tanımı;

Yapıların iç ve dış yüzeylerini çeşitli yapı malzemeleriyle(karo-fayans, bordür, parke taşı, PVC, ahşap, mermer, seramik, cam, taş, kağıt vb. ile) kaplayan ve güzelleştiren kişidir.

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı Maaşları

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı Ne İş Yapar?

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri inceleyerek, gerekli malzeme miktarını tespit etmek , müşterinin istemesi halinde malzemeleri temin etmek,

b) Kaplama yapılacak yüzeyleri temizlemek, düzenlemek ve yapıştırma yapacak hala getirmek,

c) Döşeme yapılacak yüzeyin ve malzemenin türüne göre yapıştırma işlemi için gerekli olan yapıştırıcıyı hazırlamak ve sürmek,

d) Döşenen ve yapıştırılan malzemeleri düzgün bir şekilde sabitlemek,

e) Yüzey üzerinde gerekli girinti ve çıkıntıları yapmak, istenen şekilleri vermek, gerekli su akım meyillerini vermek,

f) Döşeme ve kaplama işlemi bitince zeminde kalan fazlalıkları, kirleri, tozları temizlemek,

g) Gerekli durumlarda kırılan, çatlayan, dökülen yüzeylerin tamiratını yapmak,

h) Kullandığı araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yer Ve Duvar Döşemecileri

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı mesleğinin meslek kodu 7122.06 olarak belirlenmiştir



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