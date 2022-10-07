Drenaj Silikon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Drenaj Silikon İşçisi görev tanımı nedir, Drenaj Silikon İşçisi ne iş yapar, Drenaj Silikon İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Drenaj Silikon İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Drenaj Silikon İşçisi Tanımı;

__

Drenaj Silikon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Drenaj Silikon İşçisi Maaşları

Drenaj Silikon İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Drenaj Silikon İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Drenaj Silikon İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.19

Meslek Adı :

Drenaj Silikon İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Silikonu, ekstrüder makinesini kullanarak hortum (sağlık kurumlarında kullanılan) haline getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Drenaj Silikon İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hammadde olarak dışarıdan gelen silikonu standart ölçülere göre ayırmak,

b) Standart ölçülere ayrılan hammadde silikonu ekstrüder makinesinin içine atmak,

c) Ekstrüder makinesinin başında bulunup bu makinenin işleyişini takip etmek,

d) Makinenin ağzında bulunan topu anahtarla sıkmak,

e) Hortum olarak çıkan silikonları standart ölçülere göre kesmek,

f) Hortumlara havalı delik delme kalıbıyla standart ölçülerde delikler açmak,

g) Hortumların pudralaşmasını engellemek için kaynar suda kaynatmak,

h) Hortumları belirli bir süre fırınlamak,

i) Fırından çıkartılan hortumları alkolle silerek sevkıyata hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?