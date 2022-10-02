Dual Testere Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dual Testere Tezgahı Operatörü görev tanımı nedir, Dual Testere Tezgahı Operatörü ne iş yapar, Dual Testere Tezgahı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dual Testere Tezgahı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dual Testere Tezgahı Operatörü Tanımı;

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Dual Testere Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Dual Testere Tezgahı Operatörü Maaşları

Dual Testere Tezgahı Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dual Testere Tezgahı Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dual Testere Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.26

Meslek Adı :

Dual Testere Tezgahı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçalarını istenilen ölçülerde kesen, oyan ve tesviye eden bir tezgahı ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dual Testere Tezgahı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek metal cinsine göre tezgahın sürat , kesme ve diğer ayarlarını yapmak,

b) Tezgahı çalıştırmak,

c) İşlenecek parçayı tezgahın pleyti üzerine oturtmak, d) İleri-geri hareket ettirerek testereye temas ettirmek,

e) Parçayı kesmek ve oymak,

f) Kesme işlemi devamınca kesme, oyma seyrini ve sürat manometresini takip etmek,

g) İşlenen parçayı ölçü aletleriyle kontrol etmek, tezgahtan çıkarmak ve eğe ile çapaklarını almak,

h) Körelen testereyi bileyebilmek, değiştirebilmek ve değişen testere uçlarını kaynakla birleştirebilmek,

i) İş bitiminde tezgahın bakım, temizlik ve yağlanmasını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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