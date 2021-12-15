Düğme İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Düğme İmal İşçisi görev tanımı nedir, Düğme İmal İşçisi ne iş yapar, Düğme İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Düğme İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Düğme İmal İşçisi Tanımı;

Düğme imalinde gerekli el ve makine işlerinden birini veya birkaçını yapan kişidir.

Düğme İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Düğme İmal İşçisi Maaşları

Düğme İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük Düğme İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Düğme İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Düğme İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Düğme İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Düğme İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elle veya elektrikli kesme makineleri ile kimyasal bileşimler, bitkisel maddeler, fildişi veya inci gibi çeşitli malzemeleri kesip kaba düğmelik taneler hazırlamak,

b) Otomatik makineler kullanarak bunların pürüzlü kenarlarını almak,

c) Arka ve ön tarafını tesviye ederek istenilen kalınlığı vermek,

d) Otomatik matkap makineleri ile düğme deliklerini açmak,

e) Düğmeleri kimyasal banyolara batırıp cilalamadan ve silip kurutmadan önce temizlemek,

f) Dönen bir keçe diskle düğmeleri perdahlar ve bitmiş olanları muayene ederek kusurları atmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Düğme İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Düğme İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Düğme İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8159.17 olarak belirlenmiştir

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