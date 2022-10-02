Düz Mikalı Cam İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Düz Mikalı Cam İmal İşçisi görev tanımı nedir, Düz Mikalı Cam İmal İşçisi ne iş yapar, Düz Mikalı Cam İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Düz Mikalı Cam İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Düz Mikalı Cam İmal İşçisi Tanımı;

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Düz Mikalı Cam İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Düz Mikalı Cam İmal İşçisi Maaşları

Düz Mikalı Cam İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Düz Mikalı Cam İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Düz Mikalı Cam İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.11

Meslek Adı :

Düz Mikalı Cam İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İki düz cam arasına mika koyup ısıtmak suretiyle mikalı düz cam imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Düz Mikalı Cam İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aynı ölçülerde kesilmiş cam levhalar arasına yeteri kadar mika yerleştirmek,

b) İki cam levhayı preslemek suretiyle camlar arasındaki havanın alınmasını ve mikanın iyice yerleşmesini sağlamak,

c) Preslenen cam levhaları otoklavda basınçlı işleme tabi tutarak birbirlerine yapışmalarını ve tabi cam rengini almalarını sağlamak,

d) İmal edilen camı otoklavdan çıkarıp kontrol ederek ilgili kısma göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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