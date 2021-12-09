Düz Örme Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Düz Örme Giyim Modelisti görev tanımı nedir, Düz Örme Giyim Modelisti ne iş yapar, Düz Örme Giyim Modelisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Düz Örme Giyim Modelisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Düz Örme Giyim Modelisti Tanımı;

Örme giysiler için kalıp ve seri hazırlama, ürüne göre malzeme tespiti yapma ve numune dikimi ile ilgili bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişidir.

Düz Örme Giyim Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2021 Düz Örme Giyim Modelisti Maaşları

Düz Örme Giyim Modelisti maaşı ortalama aylık 5.600 - TL’dir. En düşük Düz Örme Giyim Modelisti maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Düz Örme Giyim Modelisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Düz Örme Giyim Modelisti Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Düz Örme Giyim Modelisti Ne İş Yapar?

Düz Örme Giyim Modelisti; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirlenen modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlamak,,

b) Kalıpları serileştirmek,

c) Kalıpları şablonlamak,

d) Kalıp ve modele uygun malzeme tespiti yapmak,

e) Numune dikimi yaptırmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Düz Örme Giyim Modelisti Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Düz Örme Giyim Modelisti Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Düz Örme Giyim Modelisti mesleğinin meslek kodu 7532.25 olarak belirlenmiştir

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