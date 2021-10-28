Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) görev tanımı nedir, Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) ne iş yapar, Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) Tanımı;

Ebatlama Makinelerinde, geniş tablalı malzemeler olarak bilinen yonga levha, lif levha, kontrplak vb. yapay ahşap malzemeleri yapılacak ürüne göre istenilen ölçülerde çabuk ve kırıksız kesen kişidir.

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) Maaşları

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) Ne İş Yapar?

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap);İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) mesleğinin meslek kodu 8172.34 olarak belirlenmiştir



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