Eczane Hizmetleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Eczane Hizmetleri Teknikeri görev tanımı nedir, Eczane Hizmetleri Teknikeri ne iş yapar, Eczane Hizmetleri Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Eczane Hizmetleri Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Eczane Hizmetleri Teknikeri Tanımı;

Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, ilaç sektöründe, ilaç depolarında ara eleman olarak çalışan kişidir.

Eczane Hizmetleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Eczane Hizmetleri Teknikeri Maaşları

Eczane Hizmetleri Teknikeri maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük Eczane Hizmetleri Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eczane Hizmetleri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Eczane Hizmetleri Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Eczane Hizmetleri Teknikeri Ne İş Yapar?

Eczane Hizmetleri Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reçetede yer alan ilaçları hazırlayıp hastaya sunmak, reçetede yazılı bilgileri hastaya iletmek,

b) Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda hastayı bilgilendirmek,

c) Eczacıdan iş talimatı almak, işçi sağlığı ve güvenliğe ilişkin önlemler almak,

d) İlaç/itriyat/kozmetik müstehzar/medikal malzeme eksiklerini tespit etmek, eczacının direktifleri doğrultusunda raflanmasını sağlamak, vitrin düzenlemesi yapmak,

e) Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılmasını sağlamak,

f) Her akşam eczane kapanırken ?Nöbetçi Eczane? bilgisini eczanenin vatandaşlara görünen bölümünde ilan etmek,

g) Eczaneye gelen müşteriyi karşılamak, gerekli durumlarda yapılacak ilk yardım konusunda eczacıya yardımcı olmak,

h) Eczanenin laboratuar bölümünde kullanılan malzemenin temizliğini ve gerektiğinde sterilizasyonunu yapmak,

i) Kişiye özel majistral ilaçların hazırlanması söz konusu olduğunda gerekli madde ve malzemeleri hazırlamak, eczacı tarafından kontrol edildikten sonra banko üzerine çıkartılmasını sağlamak,

j) İlaç hammadde temininde eczacıya yardımcı olmak,

k) Eczanede kullanılan her türlü maddenin son kullanma tarihlerini periyodik olarak kontrol etmek, eczaneye yeni giren malzemelerin fiyatlarını yasal kar oranını da dikkate alarak eczacı ile birlikte belirlemek,

l) Kontrolü eczacı tarafından yapılan reçetelerin kapsamı içindeki ilaçları banko üzerine çıkartılmasına yardımcı olmak,

m) Eczaneye ait her türlü faturayı kesmek, eczane iş ve işlemleri ile ilgili bilgisayar programını ve POS cihazını kullanmak,

n) Eczanede çalışan yardımcı elemanlar arasında iş bölümü yapmak ,

o) Provizyon sistemine reçetelerin kaydını yapmak,

p) Reçeteyi kayıt defterine kaydetmek,

q) Takip edilmesi gereken ilaçlarla ilgili reçetelerin kaydını tutmak,

r) Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenlemek,

s) Eczanenin temizlik, düzen ve intizamını sağlamak,

t) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Eczane Hizmetleri Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Eczacılık Teknisyenleri Ve Yardımcı Elemanları

Eczane Hizmetleri Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Eczane Hizmetleri Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3213.02 olarak belirlenmiştir



